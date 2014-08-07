Сверстать 3 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка114 просмотров

Нужно сверстать 3 страницы. Кроссбраузерно, валидно.

11 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

freelance-prog
Николай 
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Работа была выполнена замечательно и в срок. Николай хороший специалист, который ориентируется в современных инструментах разработки. Быстро вникает в задачу, всегда на связи. Буду обращаться еще!
Работать вместе понравилось, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

freelance-prog
Николай 
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Адаптивная верстка на bootstrap

    $100

    Сайт, 2-3 страницы, адаптивка, лучше на bootstrap. Адаптивка и удобная работа с картинками, контейнеры под них. Нужен человек уже имевший опыт с адаптивкой и рабочие примеры. И оставляйте ваши контакты.

    Bootstrap
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установка и настройка модуля меню

    Имеется сайт, установлен данный модуль меню: http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&amp;extension_id=8002 : 1. Надо вывести его сюда же: http://c2n.me/iGJK6y . 2. Показать мне, как можно вывести пункты меню такими же форматами, как на их демо сайте: http://c2n.me/iFKA0V ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать сайт

    $100

    Необходимо качественно сверстать 5 страниц сайта. Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованием функции INCLUDE. ВАЖНО! соблюдение всех требований к верстке, которые в приложении. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта, 4 страницы

    $100

    Нужно сверстать небольшой проект, 4 страницы. Срок 1 день на главную, 3-4 внутренние. Требуется написание скриптов. Валидность верстки, от IE8+ Макеты https://yadi.sk/d/qx4n5ud4ZBVCo Подробности при обсуждении лично.

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать сайт в формате псд ссылка https://yadi.sk/d/mPuJgfBgZCAfv Также необходимо посадить его на движок (движок любой) Оплата по факту исполнения Пишите ваши цены, сроки и скайп

    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать 3 сайта на WP

    Добрый день! Планируем выпустить 3 сайта. ТЗ по 3му сайту не в полном объеме, но по структуре и смыслу она схоже с первыми 2мя. Оценить в общем-то можно. Просьба! ...

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подправить шаблон

    $11

    подправить html шаблон? подредактировать имеющийся js, создать дополнительно пару страничек на имеющимся шаблоне. html5 и css3 знающим работы максимум 2 часа, 400р.

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад