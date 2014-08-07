Николай оказался ужасным человеком. Сперва неделю тянул морозился от меня, придумывал разные отмазки а потом в один прекрасный момент запретил отправку ему приватных сообщений для переписки. Надеюсь НИКТО не будет попадаться этому человеку. Предупреждаю, если Вы выберете николая исполнителем то срыв СРОКОВ Вам гарантирован. А потом в один прекрасный момент вас добавят в игнор лист и вы нечего ему не сможете написать.