freelance-prog

Николай freelance-prog

 
31 годРоссия/Новосибирск
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
К вашим услугам начинающая веб-студия города Новосибирска BitStack. Выполняем также работы по прикладному программированию.
  • Сайты и лэндинги под ключ
  • Прикладное программирование
  • Веб-программирование/Скрипты
Инструменты разработки:

  • HTML/CSS
  • PHP/MySQL/PostreSQL
  • Java
  • JavaScript
  • C/C++
  • C#
Быстро, качественно и в срок, а главное, за разумную цену!
PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJava
Отзывы заказчиков
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$27
2 балла
9 лет назад
Сверстать на Джумла шаблон templatemonster
Николай оказался ужасным человеком. Сперва неделю тянул морозился от меня, придумывал разные отмазки а потом в один прекрасный момент запретил отправку ему приватных сообщений для переписки. Надеюсь НИКТО не будет попадаться этому человеку. Предупреждаю, если Вы выберете николая исполнителем то срыв СРОКОВ Вам гарантирован. А потом в один прекрасный момент вас добавят в игнор лист и вы нечего ему не сможете написать.
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Сверстать 3 страницы
Работа была выполнена замечательно и в срок. Николай хороший специалист, который ориентируется в современных инструментах разработки. Быстро вникает в задачу, всегда на связи. Буду обращаться еще!
Работать вместе понравилось, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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