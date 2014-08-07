К вашим услугам начинающая веб-студия города Новосибирска BitStack. Выполняем также работы по прикладному программированию.
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Отзывы заказчиков
$27
2 балла
9 лет назад
Николай оказался ужасным человеком. Сперва неделю тянул морозился от меня, придумывал разные отмазки а потом в один прекрасный момент запретил отправку ему приватных сообщений для переписки. Надеюсь НИКТО не будет попадаться этому человеку. Предупреждаю, если Вы выберете николая исполнителем то срыв СРОКОВ Вам гарантирован. А потом в один прекрасный момент вас добавят в игнор лист и вы нечего ему не сможете написать.
$1
10 баллов
9 лет назад
Работа была выполнена замечательно и в срок. Николай хороший специалист, который ориентируется в современных инструментах разработки. Быстро вникает в задачу, всегда на связи. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Работать вместе понравилось, всем рекомендую!
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга