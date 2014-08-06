В команду на постоянную удаленную работу требуется Frontend разработчик. Если вы предпочитаете работать на frontend-e и вам нравится верстать html, то это вакансия для вас. ...
Сделать 3 сайта на WP
Добрый день!
Планируем выпустить 3 сайта.
ТЗ по 3му сайту не в полном объеме, но по структуре и смыслу она схоже с первыми 2мя.
Оценить в общем-то можно.
Просьба!
Напишите в комменте к проекту оценку по каждому сайту + сроки.
"I. Сайт-магазин ""937""
Описание: онлайн магазин ремеслянных изделий / кухонная утварь. Двуязычная сайт (русс / англ)
Структура сайта:
> O Ремесле ( контент+фото)
> Мастера (контент + фото - ссылки со страницы мастера на его продукцию в магазине)
> Контакты
> Корзина
> Избранное (избранные покупателем товары) - возможно Корзину и Избранное нужно вынести из основного меню, как считаешь?
> - фильтр по материалам: дерево / стекло / металл / камень / керамика (на будущее, сейчас, как договаривались - не нужно, т.к. кроме досок ничего нет)
> футер (контакты / иконки с ссылками на ФБ/ ВК / Инстаграм)
Макеты во вложении: ""937""
https://drive.google.com/open?id=0B4TjbgeSr5C1MlZDREU2Q29UX1k&authuser=0"
"II. Сайт-визитка DENIS MILOVANOV
Описание: сайт-визитка мастера-художника / имиджевый сайт. Сайт на английском языке.
Куплен шаблон сайта: http://signup-demo1.elasticbuilder.com/?page_id=162
Структура сайта:
> home (линк на главную страницу):
> about (раздел информационного контента о Денисе)
> objects (каталог объектов / название коллекций - по номерам)
> press (контент - заголовки статей о Денисе, при клике попадаешь на статью, сам раздел press по референсу:http://www.rickowens.eu/en/interviews
> contscts (контакты)
1) Главная страница - home - с полупрозрачным меню как у http://www.borisbidjansaberi.com и также по центру внизу - Denis Milovanov - это будет единственная страница с фото (увеличенный снимок одного из объектов) остальные страницы однотон.
2) About
- переход на страницу контента
- здесь должна быть небольшая история о мастерской, эстетике и вдохновении
3) Objects
- нужно продумать как будет выглядеть эта стр., Денис и Яна предлагают при переходе на Objects попадать на цифры (номера коллекций изделий Дениса) и далее при клике на каждую из цифр - открывать соответствующую коллекцию. Тут страдает юзабилити. предлагаю исходить из возможностей сайта-шаблона и подстраивать эту страницу под имеющийся функционал.
4) Press (контент по референсу: http://www.rickowens.eu/en/interviews
5) Contscts (контакты)
6) Футер - ссылки на Instagram / Fb / Vk; Контакты.
Макеты сайта во вложении: dm_site (пока не все страницы, но скоро будут)
https://drive.google.com/open?id=0B4TjbgeSr5C1MlZDREU2Q29UX1k&authuser=0"
"III. Cайт-визитка совместной коллекции двух дизайнеров на английском языке.
Структура финально еще не утверждена, примерно выглядеть она будет так:
Главная страница (сайт на английском языке)
- фон - флагманский объект коллекции / либо размещаем с возможностью прокрутки всех объектов и их просмотра (тогда третий пункт меню не нужен)
Меню внутренних страниц:
- Denis Milovanov (либо делаем одну страницу About и там пишем сразу и про Дениса и про Ярослава)
- - информация о Денисе и ссылка на его сайт + фото
- Yaroslav Rassadin (либо делаем одну страницу About и там пишем сразу и про Дениса и про Ярослава)
- - информация о Ярославе и ссылка на его сайт + фото
- Collection
- - коллекция / описание изделий и материалов
- Press (новости / СМИ)
- Contacts (контакты)"
п.с Выпускаться сайты будут по приоритетам расставленных в тз
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго дня. Задание во вложении. Сделать нужно сегодня. От вас стоимость.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $11
подправить html шаблон? подредактировать имеющийся js, создать дополнительно пару страничек на имеющимся шаблоне. html5 и css3 знающим работы максимум 2 часа, 400р.HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день. Есть сайт http://goo.gl/t0jvD1. В целях развития есть необходимость перевести его на Wordpress, как более удобную и гибкую систему. Задача: - необходимо сделать шаблон под Wordpress на ...Завершен11 лет назад
Необходимо сделать сайт, макетов пока нет, примерно сайт должен выглядеть вот так: http://wp-demo.indonez.com/Agivee/ http://themes.udesignstudios.net/marketleader/ http://lawbusiness.cmsmasters.net/ Структура также будет примерно такая, информационные страницы, блог, также регистрация на сайте. Просьба ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен мини интернет магазин с элементами landing page под 15 товаров. - Дизайн должен быть легким (желательно сделать в разных цветовых схемах) - Вверху заголовок и описание ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
Сверстать одностраничник к утру. Нереспонсив. Требования от ИЕ 8. Срок сдачи к 9 утра по Москве.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются люди на постоянную работу для внесения мелких правок на сайты WP и Joomla, и другие CMS. Какие требования: - опыт работы с Wordpress, Joomla, DLE и пр. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Писать тем, кто свободен. Есть простой сайт. Необходимо сверстать до 9 утра по Москве. В заявках сразу оставляйте свой скайп. Предпочтение будет отдано в соотношении: цена / качество.Завершен11 лет назад
Пример: https://ss.zadarma.com/registration/?lang=ru если навести на телефон то всплывает сообщение: Формат номера - 380441234567 Вот такую же штуку со знаком плюсика в начале поля нужно прикрутить сюда = http://oriflamestart.ru/ в полю телефон и ...Завершен11 лет назад