Сделать 3 сайта на WP

Добрый день!

Планируем выпустить 3 сайта.

ТЗ по 3му сайту не в полном объеме, но по структуре и смыслу она схоже с первыми 2мя.

Оценить в общем-то можно.

Просьба!

Напишите в комменте к проекту оценку по каждому сайту + сроки.

"I. Сайт-магазин ""937""

Описание: онлайн магазин ремеслянных изделий / кухонная утварь. Двуязычная сайт (русс / англ)

Структура сайта:

> O Ремесле ( контент+фото)

> Мастера (контент + фото - ссылки со страницы мастера на его продукцию в магазине)

> Контакты

> Корзина

> Избранное (избранные покупателем товары) - возможно Корзину и Избранное нужно вынести из основного меню, как считаешь?

> - фильтр по материалам: дерево / стекло / металл / камень / керамика (на будущее, сейчас, как договаривались - не нужно, т.к. кроме досок ничего нет)

> футер (контакты / иконки с ссылками на ФБ/ ВК / Инстаграм)

Макеты во вложении: ""937""

https://drive.google.com/open?id=0B4TjbgeSr5C1MlZDREU2Q29UX1k&authuser=0"

"II. Сайт-визитка DENIS MILOVANOV

Описание: сайт-визитка мастера-художника / имиджевый сайт. Сайт на английском языке.

Куплен шаблон сайта: http://signup-demo1.elasticbuilder.com/?page_id=162

Структура сайта:

> home (линк на главную страницу):

> about (раздел информационного контента о Денисе)

> objects (каталог объектов / название коллекций - по номерам)

> press (контент - заголовки статей о Денисе, при клике попадаешь на статью, сам раздел press по референсу:http://www.rickowens.eu/en/interviews

> contscts (контакты)

1) Главная страница - home - с полупрозрачным меню как у http://www.borisbidjansaberi.com и также по центру внизу - Denis Milovanov - это будет единственная страница с фото (увеличенный снимок одного из объектов) остальные страницы однотон.

2) About

- переход на страницу контента

- здесь должна быть небольшая история о мастерской, эстетике и вдохновении

3) Objects

- нужно продумать как будет выглядеть эта стр., Денис и Яна предлагают при переходе на Objects попадать на цифры (номера коллекций изделий Дениса) и далее при клике на каждую из цифр - открывать соответствующую коллекцию. Тут страдает юзабилити. предлагаю исходить из возможностей сайта-шаблона и подстраивать эту страницу под имеющийся функционал.

4) Press (контент по референсу: http://www.rickowens.eu/en/interviews

5) Contscts (контакты)

6) Футер - ссылки на Instagram / Fb / Vk; Контакты.

Макеты сайта во вложении: dm_site (пока не все страницы, но скоро будут)

https://drive.google.com/open?id=0B4TjbgeSr5C1MlZDREU2Q29UX1k&authuser=0"

"III. Cайт-визитка совместной коллекции двух дизайнеров на английском языке.

Структура финально еще не утверждена, примерно выглядеть она будет так:

Главная страница (сайт на английском языке)

- фон - флагманский объект коллекции / либо размещаем с возможностью прокрутки всех объектов и их просмотра (тогда третий пункт меню не нужен)

Меню внутренних страниц:

- Denis Milovanov (либо делаем одну страницу About и там пишем сразу и про Дениса и про Ярослава)

- - информация о Денисе и ссылка на его сайт + фото

- Yaroslav Rassadin (либо делаем одну страницу About и там пишем сразу и про Дениса и про Ярослава)

- - информация о Ярославе и ссылка на его сайт + фото

- Collection

- - коллекция / описание изделий и материалов

- Press (новости / СМИ)

- Contacts (контакты)"

п.с Выпускаться сайты будут по приоритетам расставленных в тз