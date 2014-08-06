Сверстать одностраничник

Нужно разработать дизайн и функционал брифа, по типу онлайн-опроса. Краткое и более точное описание во вложении. Пожеланий нет, полагаемся на вашу фантазию. Задача: сделать красивый и "вкусный" дизайн брифа, чтобы человек смог выдержать опрос из ...