Есть готовый сайт, на котором нужно поменять оформление без изменения структуры (файлы psd отрисованы). Движок самописный, немного замороченный.
Изменить шапку сайт на OpenCart
Необходимо в шапке сайта немного подправить расположение телефоно, e-mail адресов и добавить несколько надписей. Сделать так как на прикрепленном скриншоте. + Добавить фон сайта (подходящий под данную тематику)
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