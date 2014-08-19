Нужно сделать следующую работу: * установить шаблон http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42362.html (куплен). * настроить ЧПУ для товаров и статей. * если какие-то элементы не русифицируются, при необходимости их надо будет перевести или показать, ...
Верстка сайта-визитки на Wordpress
Нужна верстка сайта на Wordpress.
Образец макета главной страницы прикреплен.
Внутренние страницы — аналогичны главной: то есть слайдер, а под ним сразу начинается статья, слева меню.
Сразу же нужно будет настроить 2 слайдера (есть в макете) и установить фотогалерею Nextgen с Lightbox.
Слайдер современный, эффекты без дерганья и залипаний, оптимально вот такие: http://www.novita-training.ru/
С возможностью задать эффекты для отдельных картинок и текстов.
Онлайн-консультант это просто ссылка на страницу.
Что требуется от верстки:
— Соответствие макету.
— Чистый код на div и корректное отображение в современных браузерах.
— Интегрирование с CMS, чтобы можно было добавлять, редактировать и сортировать все меню, виджеты, плагины и т.п. средствами самой CMS.
— CMS и плагины должны обновляться без последствий для работы сайта.
— Телефоны, названия меню и т.п. — естественно, текстом, а не картинками, а логотип — наоборот — картинкой (ссылка на главную).
— Сразу установить плагин Rustolat и все ссылки, кроме меню, нужно привязать к страницам.
— Все ссылки и кнопки при наведении должны реагировать (предусмотрено в макете).
— Названия статей в H1.
Сайт должен получиться фиксированным по ширине.
Макет рассчитан на минимальную ширина на iPhone или iPad — на 960px без скроллинга.
На больших разрешениях зеленая полоса сверху и серый фон футера снизу - должны растягиваться по ширине на весь экран.
Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт с заполненной главной страницей один в один как в макете (слайдеры, меню, текст, футер и т.п.).
Делать можно на вашем или на моем хостинге. Если на вашем — то после оплаты нужно будет перенести на мой.
Сроки — до 5 рабочих дней.
Оплата по факту Webmoney.
Указывайте ваши сроки и стоимость в проекте. В личку, пожалуйста, не пишите.
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