Верстка сайта-визитки на Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок221 просмотр

Нужна верстка сайта на Wordpress.

Образец макета главной страницы прикреплен.

Внутренние страницы — аналогичны главной: то есть слайдер, а под ним сразу начинается статья, слева меню.

Сразу же нужно будет настроить 2 слайдера (есть в макете) и установить фотогалерею Nextgen с Lightbox.

Слайдер современный, эффекты без дерганья и залипаний, оптимально вот такие: http://www.novita-training.ru/

С возможностью задать эффекты для отдельных картинок и текстов.

Онлайн-консультант это просто ссылка на страницу.

Что требуется от верстки:

— Соответствие макету.

— Чистый код на div и корректное отображение в современных браузерах.

— Интегрирование с CMS, чтобы можно было добавлять, редактировать и сортировать все меню, виджеты, плагины и т.п. средствами самой CMS.

— CMS и плагины должны обновляться без последствий для работы сайта.

— Телефоны, названия меню и т.п. — естественно, текстом, а не картинками, а логотип — наоборот — картинкой (ссылка на главную).

— Сразу установить плагин Rustolat и все ссылки, кроме меню, нужно привязать к страницам.

— Все ссылки и кнопки при наведении должны реагировать (предусмотрено в макете).

— Названия статей в H1.

Сайт должен получиться фиксированным по ширине.

Макет рассчитан на минимальную ширина на iPhone или iPad — на 960px без скроллинга.

На больших разрешениях зеленая полоса сверху и серый фон футера снизу - должны растягиваться по ширине на весь экран.

Результатом работы должен стать полностью рабочий сайт с заполненной главной страницей один в один как в макете (слайдеры, меню, текст, футер и т.п.).

Делать можно на вашем или на моем хостинге. Если на вашем — то после оплаты нужно будет перенести на мой.

Сроки — до 5 рабочих дней.

Оплата по факту Webmoney.

Указывайте ваши сроки и стоимость в проекте. В личку, пожалуйста, не пишите.

WordPress
11 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$90
5 дней
Отличная работа. Все необходимые мелочи учтены, сайт выполнен на высоком профессиональном уровне.
Хорошо было работать с Сергеем, хороший заказчик. Все ок

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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