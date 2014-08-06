Требуется переверстать шаблон главной на одном и 3 шаблона на другом сайте. Движок – MODx При работе с должным качеством возможно постоянное сотрудничество
До-адаптировать дизайн
Надо завершить адаптацию дизайна на движок.
"Игра со стилями". Свёрстанный дизайн просто наложили на старый шаблон и начали править стили.
Движок – Imagecms.
Главная почти готова. Осталось: карточка товара, категория, сортировка, выпадающее меню горизонтальное + мелочь (стат. страницы)
Скрины прикрепил.
Кому надо "в живую" увидеть – пишите в личку.
Оплата Приват24\ВМ...
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