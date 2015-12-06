Верстка из PDF в HTML

Необходимо сверстать 7 однотипных PDF файлов для размещения на сайте с шириной 980px. Требуется понимание стиля и конечного результата работы. Результат нужен в виде: 7 html файлов, картинки отдельно в папке, .css файл (с уникальными параметрами, т.к. он будет заливаться в основной stylesheet.css) Заголовки можно просто использовать h1, h2, h3 без привязки к цветам файла. Пример файла прикреплен. 1, и последние 2 страницы верстать не нужно.