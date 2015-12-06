Верстка из PDF в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок1313 просмотров

Необходимо сверстать 7 однотипных PDF файлов для размещения на сайте с шириной 980px. Требуется понимание стиля и конечного результата работы. Результат нужен в виде: 7 html файлов, картинки отдельно в папке, .css файл (с уникальными параметрами, т.к. он будет заливаться в основной stylesheet.css) Заголовки можно просто использовать h1, h2, h3 без привязки к цветам файла. Пример файла прикреплен. 1, и последние 2 страницы верстать не нужно.

CSSHTML
11 лет назад
snowen
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alcontrol_w
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
11 лет назад
$130
3 дня
Несмотря на то, что сотрудничество не состоялось, Александр помог с пониманием ценообразования, а также дал качественные советы по уточнению ТЗ.
Отлично поработали с Олегом. Все вовремя и грамотно Рекомендую как заказчика

Заявки фрилансеров

alcontrol_w
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
11 лет назад

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