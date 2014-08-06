Сделать редизайн сайта (psd файлы дизайна есть)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок197 просмотров

Есть готовый сайт, на котором нужно поменять оформление без изменения структуры (файлы psd отрисованы). Движок самописный, немного замороченный.

11 лет назад
liliya117
Евгения 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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