Нужно разработать дизайн и функционал брифа, по типу онлайн-опроса. Краткое и более точное описание во вложении. Пожеланий нет, полагаемся на вашу фантазию. Задача: сделать красивый и "вкусный" дизайн брифа, чтобы человек смог выдержать опрос из ...
Сделать редизайн сайта (psd файлы дизайна есть)
Есть готовый сайт, на котором нужно поменять оформление без изменения структуры (файлы psd отрисованы). Движок самописный, немного замороченный.
Заявки фрилансеров
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