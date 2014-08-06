Разработать дизайн брифа

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки115 просмотров

Нужно разработать дизайн и функционал брифа, по типу онлайн-опроса. Краткое и более точное описание во вложении. Пожеланий нет, полагаемся на вашу фантазию. Задача: сделать красивый и "вкусный" дизайн брифа, чтобы человек смог выдержать опрос из 40 вопросов, например, изменения цвета скролла при скроллинге, либо на протяжении всего брифа какая-то интересная мордочка, у которой растет улыбка с каждым отвеченным вопросом.

11 лет назад
Likhoman
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка из PDF в HTML

    Необходимо сверстать 7 однотипных PDF файлов для размещения на сайте с шириной 980px. Требуется понимание стиля и конечного результата работы. Результат нужен в виде: 7 html файлов, картинки отдельно в папке, .css файл (с уникальными ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка сайта-визитки на Wordpress

    $100

    Нужна верстка сайта на Wordpress. Образец макета главной страницы прикреплен. Внутренние страницы — аналогичны главной: то есть слайдер, а под ним сразу начинается статья, слева меню. Сразу же нужно будет ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установить шаблон магазина на OpenCart

    Нужно сделать следующую работу: * установить шаблон http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42362.html (куплен). * настроить ЧПУ для товаров и статей. * если какие-то элементы не русифицируются, при необходимости их надо будет перевести или показать, ...

    HTMLOpencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Пофиксить hover and click для iOS

    Ситуация следующая: есть блок, при наведении на который показывается другой блок, на который можно кликнуть и это вызовет определенное событие. Как вы уже догадались, эта связка не работает в Safari под iOS. Сделать ...

    iOS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • До-адаптировать дизайн

    Надо завершить адаптацию дизайна на движок. "Игра со стилями". Свёрстанный дизайн просто наложили на старый шаблон и начали править стили. Движок – Imagecms. Главная почти готова. Осталось: карточка товара, ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка нового дизайна на MODx

    $100

    Требуется переверстать шаблон главной на одном и 3 шаблона на другом сайте. Движок – MODx При работе с должным качеством возможно постоянное сотрудничество

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно отредактировать дизайн + верстка

    $100

    Нужно сделать сайт более ярким, качественным и продающим услуги. Отредактировать лендинг ( + верстка ) и залить новый дизайн на хостинг. Сайт - http://социальная-карта-студента.рф Текст и концепцию можно ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад