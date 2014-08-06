Помощники для внесения правок на сайты

Требуются люди на постоянную работу для внесения мелких правок на сайты WP и Joomla, и другие CMS.

Какие требования:

- опыт работы с Wordpress, Joomla, DLE и пр.

- знание HTML+CSS

- знание основ PHP

- готовность работать, выполнять рутинные задания

- готовность разобраться с другим движком (ModX, Opencart или любой другой) на уровне работы в админке, простейших правок в коде (шапку поменять и т.п.)

Обязанности:

- правка тем/шаблонов у существующих проектов

- правка верстки на сайтах

Занятость: желательно не меньше 6 часов в день, учет времени программный.

Стартовая ЗП 70 р/ч с дальнейшим ростом в зависимости от Ваших способностей.