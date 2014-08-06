В команду на постоянную удаленную работу требуется Frontend разработчик. Если вы предпочитаете работать на frontend-e и вам нравится верстать html, то это вакансия для вас. ...
Помощники для внесения правок на сайты
Требуются люди на постоянную работу для внесения мелких правок на сайты WP и Joomla, и другие CMS.
Какие требования:
- опыт работы с Wordpress, Joomla, DLE и пр.
- знание HTML+CSS
- знание основ PHP
- готовность работать, выполнять рутинные задания
- готовность разобраться с другим движком (ModX, Opencart или любой другой) на уровне работы в админке, простейших правок в коде (шапку поменять и т.п.)
Обязанности:
- правка тем/шаблонов у существующих проектов
- правка верстки на сайтах
Занятость: желательно не меньше 6 часов в день, учет времени программный.
Стартовая ЗП 70 р/ч с дальнейшим ростом в зависимости от Ваших способностей.
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