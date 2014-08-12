Frontend разработчик (Yii)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок325 просмотров

В команду на постоянную удаленную работу требуется Frontend разработчик.

Если вы предпочитаете работать на frontend-e и вам нравится верстать html, то это вакансия для вас.

Знание Yii будут большим плюсом.

В заявке укажите желаемый рейт в час или оклад за месяц работы.

Не сочтите за шутку, прошу ответить на вопрос:

Почему эта вакансия подходит именно вам?

Спасибо за внимание.

HTMLYii
11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавить всплывающее сообщение к форме

    Пример: https://ss.zadarma.com/registration/?lang=ru если навести на телефон то всплывает сообщение: Формат номера - 380441234567 Вот такую же штуку со знаком плюсика в начале поля нужно прикрутить сюда = http://oriflamestart.ru/ в полю телефон и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменить шапку сайт на OpenCart

    Необходимо в шапке сайта немного подправить расположение телефоно, e-mail адресов и добавить несколько надписей. Сделать так как на прикрепленном скриншоте. + Добавить фон сайта (подходящий под данную тематику)

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн брифа

    Нужно разработать дизайн и функционал брифа, по типу онлайн-опроса. Краткое и более точное описание во вложении. Пожеланий нет, полагаемся на вашу фантазию. Задача: сделать красивый и "вкусный" дизайн брифа, чтобы человек смог выдержать опрос из ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка из PDF в HTML

    Необходимо сверстать 7 однотипных PDF файлов для размещения на сайте с шириной 980px. Требуется понимание стиля и конечного результата работы. Результат нужен в виде: 7 html файлов, картинки отдельно в папке, .css файл (с уникальными ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка сайта-визитки на Wordpress

    $100

    Нужна верстка сайта на Wordpress. Образец макета главной страницы прикреплен. Внутренние страницы — аналогичны главной: то есть слайдер, а под ним сразу начинается статья, слева меню. Сразу же нужно будет ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установить шаблон магазина на OpenCart

    Нужно сделать следующую работу: * установить шаблон http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42362.html (куплен). * настроить ЧПУ для товаров и статей. * если какие-то элементы не русифицируются, при необходимости их надо будет перевести или показать, ...

    HTMLOpencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Пофиксить hover and click для iOS

    Ситуация следующая: есть блок, при наведении на который показывается другой блок, на который можно кликнуть и это вызовет определенное событие. Как вы уже догадались, эта связка не работает в Safari под iOS. Сделать ...

    iOS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • До-адаптировать дизайн

    Надо завершить адаптацию дизайна на движок. "Игра со стилями". Свёрстанный дизайн просто наложили на старый шаблон и начали править стили. Движок – Imagecms. Главная почти готова. Осталось: карточка товара, ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка нового дизайна на MODx

    $100

    Требуется переверстать шаблон главной на одном и 3 шаблона на другом сайте. Движок – MODx При работе с должным качеством возможно постоянное сотрудничество

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад