Frontend разработчик (Yii)

В команду на постоянную удаленную работу требуется Frontend разработчик.

Если вы предпочитаете работать на frontend-e и вам нравится верстать html, то это вакансия для вас.

Знание Yii будут большим плюсом.

В заявке укажите желаемый рейт в час или оклад за месяц работы.

Не сочтите за шутку, прошу ответить на вопрос:

Почему эта вакансия подходит именно вам?

Спасибо за внимание.