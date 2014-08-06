Подправить шаблон

$11
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок183 просмотра

подправить html шаблон? подредактировать имеющийся js, создать дополнительно пару страничек на имеющимся шаблоне. html5 и css3 знающим работы максимум 2 часа, 400р.

HTMLJavaScript
11 лет назад
areals
Вадим 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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