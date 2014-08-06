В команду на постоянную удаленную работу требуется Frontend разработчик. Если вы предпочитаете работать на frontend-e и вам нравится верстать html, то это вакансия для вас. ...
Подправить шаблон
подправить html шаблон? подредактировать имеющийся js, создать дополнительно пару страничек на имеющимся шаблоне. html5 и css3 знающим работы максимум 2 часа, 400р.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго дня. Задание во вложении. Сделать нужно сегодня. От вас стоимость.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день. Есть сайт http://goo.gl/t0jvD1. В целях развития есть необходимость перевести его на Wordpress, как более удобную и гибкую систему. Задача: - необходимо сделать шаблон под Wordpress на ...Завершен11 лет назад
Необходимо сделать сайт, макетов пока нет, примерно сайт должен выглядеть вот так: http://wp-demo.indonez.com/Agivee/ http://themes.udesignstudios.net/marketleader/ http://lawbusiness.cmsmasters.net/ Структура также будет примерно такая, информационные страницы, блог, также регистрация на сайте. Просьба ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен мини интернет магазин с элементами landing page под 15 товаров. - Дизайн должен быть легким (желательно сделать в разных цветовых схемах) - Вверху заголовок и описание ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
Сверстать одностраничник к утру. Нереспонсив. Требования от ИЕ 8. Срок сдачи к 9 утра по Москве.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются люди на постоянную работу для внесения мелких правок на сайты WP и Joomla, и другие CMS. Какие требования: - опыт работы с Wordpress, Joomla, DLE и пр. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Писать тем, кто свободен. Есть простой сайт. Необходимо сверстать до 9 утра по Москве. В заявках сразу оставляйте свой скайп. Предпочтение будет отдано в соотношении: цена / качество.Завершен11 лет назад
Пример: https://ss.zadarma.com/registration/?lang=ru если навести на телефон то всплывает сообщение: Формат номера - 380441234567 Вот такую же штуку со знаком плюсика в начале поля нужно прикрутить сюда = http://oriflamestart.ru/ в полю телефон и ...Завершен11 лет назад
Необходимо в шапке сайта немного подправить расположение телефоно, e-mail адресов и добавить несколько надписей. Сделать так как на прикрепленном скриншоте. + Добавить фон сайта (подходящий под данную тематику)Завершен11 лет назад