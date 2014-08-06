В команду на постоянную удаленную работу требуется Frontend разработчик. Если вы предпочитаете работать на frontend-e и вам нравится верстать html, то это вакансия для вас. ...
Создание сайта юридической компании
Необходимо сделать сайт, макетов пока нет, примерно сайт должен выглядеть вот так:
http://wp-demo.indonez.com/Agivee/
http://themes.udesignstudios.net/marketleader/
http://lawbusiness.cmsmasters.net/
Структура также будет примерно такая, информационные страницы, блог, также регистрация на сайте.
Просьба указать сроки и стоимость выполнения работы.
Заявки фрилансеров
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