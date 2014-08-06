Создание сайта юридической компании

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок204 просмотра

Необходимо сделать сайт, макетов пока нет, примерно сайт должен выглядеть вот так:

http://wp-demo.indonez.com/Agivee/

http://themes.udesignstudios.net/marketleader/

http://lawbusiness.cmsmasters.net/

Структура также будет примерно такая, информационные страницы, блог, также регистрация на сайте.

Просьба указать сроки и стоимость выполнения работы.

WordPress
11 лет назад
0678543717
Татьяна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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