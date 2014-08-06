В команду на постоянную удаленную работу требуется Frontend разработчик. Если вы предпочитаете работать на frontend-e и вам нравится верстать html, то это вакансия для вас. ...
Сайт landing page
Нужен мини интернет магазин с элементами landing page под 15 товаров.
- Дизайн должен быть легким (желательно сделать в разных цветовых схемах)
- Вверху заголовок и описание
- Слева блок "Список товаров"
- Список должен быть с ценой, названием и маленькой фоткой товара
- По нажатию на товар пользователь должен попадать на страницу где есть элементы лэндинга
(название товара, карусель фото, описание, характеристики,
таймер до окончания акции, акция скидка 25 % до конца дня, виджет комментариев в контакте, кнопка заказать)
ПОлное ТЗ и фото в архиве.
Предпочтения тому кто сделает дешево и сердито
Заявки фрилансеров
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