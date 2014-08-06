Сайт landing page

Нужен мини интернет магазин с элементами landing page под 15 товаров.

- Дизайн должен быть легким (желательно сделать в разных цветовых схемах)

- Вверху заголовок и описание

- Слева блок "Список товаров"

- Список должен быть с ценой, названием и маленькой фоткой товара

- По нажатию на товар пользователь должен попадать на страницу где есть элементы лэндинга

(название товара, карусель фото, описание, характеристики,

таймер до окончания акции, акция скидка 25 % до конца дня, виджет комментариев в контакте, кнопка заказать)

ПОлное ТЗ и фото в архиве.

Предпочтения тому кто сделает дешево и сердито