Добрый день! Мне нужен html-верстальщик, с которым можно было бы периодически делать проекты. Нужно сверстать newsletter. (образец пришлю по почте).
Верстка на Bootstrap
Нужна качественная верстка со всеми стандартами на Bootstrap.
Версия 3.1
В преспективе если все ок будет еще работа
Макеты вышлю кандидатам.
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