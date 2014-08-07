Верстка на Bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок189 просмотров

Нужна качественная верстка со всеми стандартами на Bootstrap.

Версия 3.1

В преспективе если все ок будет еще работа

Макеты вышлю кандидатам.

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Bootstrap
11 лет назад
Cheva_evg
Крылов 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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