Редизайн формы добавления объявления Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка184 просмотра

Есть сайт с объявлениями: thehotwire.org. Нужно переделать процесс добавления объявления и сделать редизайн точно так же как на gumtree.com.au. Детальнее в приложенном файле

Joomla
11 лет назад
vbi
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

akvlad90
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$17
4 дня
Быстрый и качественный разработчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Точный заказ, никаких изменений ТЗ в ходе работы, своевременный гонорар. Очень рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

akvlad90
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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