Редизайн формы добавления объявления Joomla

Есть 4 страницы. Их нужно оптимизировать под планшеты, т.к. сайт исключительно создан под них. Есть хорошое тз, где все четко описанно. Предлогате цены за 4 страницы. Страницы не сложные. Выберу по отзывы/портфолио. Спасибо.