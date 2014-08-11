Решили обновится. Нужен человек, который смог бы аккуратно и красиво все сверстать. Интересует только верстка, натягивать на cms нет необходимости. Если получится сделать адаптив - будет плюсом. 1. Верстка должна быть сделана ...
Вытягивание модуля с шаблона
День добрый Фрилансера, есть купленный мною шаблон для opencart, так вот в нем есть 7 модулей которые мне очень понравились и я хотел бы использовать их в других шаблонах.
1 Нужно вытянуть модули с шаблона
2 Проверить на работоспособность в других шаблонах Opencart
3 Отдать готовую работу и получить вознаграждение
Сам создатель утверждал что это минутное дело, я ему предлагал полную стоимость за данную работу цену самого шаблона, он отказался ссылаясь на недостаток времени.
Цена шаблона равна 1400 рублей.
Название шаблона : MARKET - Универсальный Шаблон Супермаркета для OpenCart от ThemeGlobal
Список модулей что нужно выдернуть :
• Brand New! ThemeGlobal Market Advanced Layer Slider - На данный момент это самый мощный слайдер на рынке
• Brand New! ThemeGlobal Market Home Featured Categories - показывает Рекомендуемые товары по выбранной категории.
• Brand New! ThemeGlobal Market Home Featured Categories with tab - показывает Рекомендуемые товары по выбранной категории с закладками..
• Brand New! ThemeGlobal Market Column Carousel - показывает отфильтрованные товары c эффектом карусели
• Brand New! ThemeGlobal Market Html Content - показывает контент.
• Brand New! ThemeGlobal Market Manufacturer - быстрый фильтр по продуктам производителя.
• Support for 3 columns: Поддерживает один, два или три колонки.
• Sale Ratio Auto Detection - показывает процента скидки.
• Nice dynamic notifications Popup - Всплывающие уведомления.
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