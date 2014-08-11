Вытягивание модуля с шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка169 просмотров

День добрый Фрилансера, есть купленный мною шаблон для opencart, так вот в нем есть 7 модулей которые мне очень понравились и я хотел бы использовать их в других шаблонах.

1 Нужно вытянуть модули с шаблона

2 Проверить на работоспособность в других шаблонах Opencart

3 Отдать готовую работу и получить вознаграждение

Сам создатель утверждал что это минутное дело, я ему предлагал полную стоимость за данную работу цену самого шаблона, он отказался ссылаясь на недостаток времени.

Цена шаблона равна 1400 рублей.

Название шаблона : MARKET - Универсальный Шаблон Супермаркета для OpenCart от ThemeGlobal

Список модулей что нужно выдернуть :

• Brand New! ThemeGlobal Market Advanced Layer Slider - На данный момент это самый мощный слайдер на рынке

• Brand New! ThemeGlobal Market Home Featured Categories - показывает Рекомендуемые товары по выбранной категории.

• Brand New! ThemeGlobal Market Home Featured Categories with tab - показывает Рекомендуемые товары по выбранной категории с закладками..

• Brand New! ThemeGlobal Market Column Carousel - показывает отфильтрованные товары c эффектом карусели

• Brand New! ThemeGlobal Market Html Content - показывает контент.

• Brand New! ThemeGlobal Market Manufacturer - быстрый фильтр по продуктам производителя.

• Support for 3 columns: Поддерживает один, два или три колонки.

• Sale Ratio Auto Detection - показывает процента скидки.

• Nice dynamic notifications Popup - Всплывающие уведомления.

HTMLOpencart
11 лет назад
Ubgaiter-icloud
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад
$25
1 день
Очень приятный и хороший человек, рекомендую как специалиста своего дела, не грубит, не отказывает в помощи в сопровождении, при нехватке времени на обработку проекта доводит сразу до сведения конечного клиента (что для меня главное в проведении таких дел, обычно если человеку не хватает времени от заявленного, он просто уходим в молчание пока не завершит проект). В общем и всецело РЕКОМЕНДУЮ и думаю что и в дальнейшем буду поддерживать с ним отношения в сфере фриланса.
Прекрасный заказчик... Очень дольный сотрудничеством. Когда есть такии заказчики как Сергей хочется работать без выходных и без сна РЕКОМЕНДУЮ

Заявки фрилансеров

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад

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