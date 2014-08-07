Сверстать интернет-магазин

Нужно сделать рабочий интернет-магазин, дизайн есть. В проекте много эффектов вроде плавного перехода цвета или автоматического наведения курсора при заходе на страницу. Так-что прошу писать людей, которые "не первый день работают".

Если исполнитель хорош на самом деле - с меня еще далеко не один проект.

Цены ваши.