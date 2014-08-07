Сверстать интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок291 просмотр

Нужно сделать рабочий интернет-магазин, дизайн есть. В проекте много эффектов вроде плавного перехода цвета или автоматического наведения курсора при заходе на страницу. Так-что прошу писать людей, которые "не первый день работают".

Если исполнитель хорош на самом деле - с меня еще далеко не один проект.

Цены ваши.

11 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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