Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок317 просмотров

Требуется качественная верстка сайта. Из нестандартного - плавающее меню, слайдер. Работа срочная.

11 лет назад
gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Ответственный подход к работе, выдерживание сроков, помощь и консультации после сдачи. Рекомендую без сомнения!
Спасибо за проект, сотрудничеством доволен. Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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