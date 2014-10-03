Необходимо сделать, чтобы форма обратной связи на сайте http://srubi54.ru работала корректно. Визуально это хорошо заметно при нажатии на кнопку "Задать вопрос" в правой части экрана. Так же настроить почту куда будут отправляться ...
Разверстать 5 PSD-макетов (адаптивно)
Принцип адаптивности должен быть таким же, как на perevezi.ru
Обязательное условие - корректное отображение во всех десктопных и мобильных популярных браузерах, IE8+, вылидный чистый код без костылей.
Сделать все 5 макетов нужно ко вторнику.
В заявке пожалуйста указывайте стоимость и срок.
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