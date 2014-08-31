Верстка проектов любой сложности. CMS - шаблоны. Single Page Appl

Навыки :

-- Внутренняя: от 10 у.е..

-- Лендинг: от 50 у.е. (в зависимости от сложности).

Точная стоимость и сроки только после просмотра и оценки макетов.