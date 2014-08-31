Верстка проектов любой сложности. CMS - шаблоны. Single Page Appl
Навыки :
- Вёрстка проектов любой сложности
16 часов в сутки
Семантическая и кроссбраузерная верстка
Graceful degradation
Валидный код
Адаптивная вёрстка
Retina displays
PixelPerfect
Натяжка вёрстки на WordPress
HTML5
CSS3
jQuery, jQueryUI, jQueryMobile
БЭМ
Sass (SCSS/LESS/Stylus)
GruntJS
Bootstrap 3
Git/svn
- -- Главная: от 30 у.е.
-- Внутренняя: от 10 у.е..
-- Лендинг: от 50 у.е. (в зависимости от сложности).
Точная стоимость и сроки только после просмотра и оценки макетов.
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга