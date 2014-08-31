RuslanGrigoryev

Руслан Григорьев RuslanGrigoryev

 
37 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстка проектов любой сложности. CMS - шаблоны. Single Page Appl

Навыки :

    Вёрстка проектов любой сложности

    16 часов в сутки

    Семантическая и кроссбраузерная верстка

    Graceful degradation

    Валидный код

    Адаптивная вёрстка

    Retina displays

    PixelPerfect

    Натяжка вёрстки на WordPress

    HTML5

    CSS3

    jQuery, jQueryUI, jQueryMobile

    БЭМ

    Sass (SCSS/LESS/Stylus)

    GruntJS

    Bootstrap 3

    Git/svn

Ориентировочные цены за верстку:

    -- Главная: от 30 у.е.

    -- Внутренняя: от 10 у.е..

    -- Лендинг: от 50 у.е. (в зависимости от сложности).

    Точная стоимость и сроки только после просмотра и оценки макетов.

WordPressHTMLBootstrapjQuerySCSSSASSGit
Отзывы заказчиков
12047
Олег 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Разверстать 5 PSD-макетов (адаптивно)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга