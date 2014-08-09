Исправить ошибки в верстке + редизайн пары страниц

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок187 просмотров

Задача:

1. исправить ошибки, из-за которых вебсайт отображается «криво» в Cафари на ipad-e.

2. «причесать» некоторые таблички, привести их к надлежащему виду

3. сделать более читабельными и логичными новые разделы, появившиеся за последние месяцы на сайте, в частности, страницы, посвященные поиску доменов по информации о владельцу (whois сервис)

4. изменить главную страницу (индекс) - добавить туда 1 текстовый блок и 3 небольших формы для поиска

Адрес сайта и подробное ТЗ в прикрепленном файле.

11 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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