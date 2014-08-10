Перенести сайт на новый хостинг.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок241 просмотр

Нужно полностью перенести сайт naidyvse.com на новый домен выбирай.рф и хостинг. Работа сложная, поскольку сайт находится на базе социальной.сети. А так же удалить всю соц.сеть кроме панели управления, главной и поиска товаров.

P.S оплата, после проведенных работ.

P.S.S оплата qiwi от 1000 руб до 1500 руб

11 лет назад
Destanto38
Кречетов 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$42
1 день
Сделал все классно быстро и в срок.
Быстрая проверка и оплата работы.

Заявки фрилансеров

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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