Дизайн+верстка HTML5 по прототипам

Валидно сверстать 3 типовых страницы.

Сложный дизайн не нужен - оформить кнопки, текст.

На главной - баннер средствами HTML5 на 3 слайда(абстрактные картинки в подходящей для сайта цветовой гамме)

Сайт не будет собираться на движке. Т.е. все страницы сайта(соответствуют пунктам меню на прототипе главной страницы) должны быть сделаны и перелинкованы.

Вместо логотипа поставить заглушку.

Сайт должен одинаково отображаться на всех устройствах - адаптивная вёрстка не нужна.

Подвал всегда в низу страницы - не зависимо от количества текста.

Ширина сайта - 960 рх.

Прилагаю 4 файла - 3 прототипа страниц и файл с цветовой гаммой(можно использовать так же чёрный и серый, но фон строго белый).