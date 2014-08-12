Как то странно стал отображаться логотип после обновления движка вордпресс. Причём это видно только в браузере mozilla и на мобильных устройствах. Какая то полоса появилась белая между меню и самим логотипом.
Дизайн+верстка HTML5 по прототипам
Валидно сверстать 3 типовых страницы.
Сложный дизайн не нужен - оформить кнопки, текст.
На главной - баннер средствами HTML5 на 3 слайда(абстрактные картинки в подходящей для сайта цветовой гамме)
Сайт не будет собираться на движке. Т.е. все страницы сайта(соответствуют пунктам меню на прототипе главной страницы) должны быть сделаны и перелинкованы.
Вместо логотипа поставить заглушку.
Сайт должен одинаково отображаться на всех устройствах - адаптивная вёрстка не нужна.
Подвал всегда в низу страницы - не зависимо от количества текста.
Ширина сайта - 960 рх.
Прилагаю 4 файла - 3 прототипа страниц и файл с цветовой гаммой(можно использовать так же чёрный и серый, но фон строго белый).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые коллеги. Ищу специалиста, который имеет опыт создания адаптивных шаблонов для wordpress. Исходная информация: есть макет (psd) городского портала с большим количеством внутренних страниц. на выходе необходима готовая тема wp со всем необходимым ...Завершен11 лет назад
Нужно переработать стандартную шапку сайта. Будет другой вид + добавить карусельку или т.п. (будем решать в общении). На работу 1-3 дня. Сроки и приблизительную цену - в заявку. Работы относительно немного, то, какого вида нужна ...Закрыт11 лет назад
- $100
Задача: 1. исправить ошибки, из-за которых вебсайт отображается «криво» в Cафари на ipad-e. 2. «причесать» некоторые таблички, привести их к надлежащему виду 3. сделать более читабельными и логичными новые ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Принцип адаптивности должен быть таким же, как на perevezi.ru Обязательное условие - корректное отображение во всех десктопных и мобильных популярных браузерах, IE8+, вылидный чистый код без костылей. Сделать все ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать, чтобы форма обратной связи на сайте http://srubi54.ru работала корректно. Визуально это хорошо заметно при нажатии на кнопку "Задать вопрос" в правой части экрана. Так же настроить почту куда будут отправляться ...Завершен11 лет назад
- $25
Требуется обновить на сайте шрифт font awesome до версии 4.1.0. Шаблон сайта http://livedemo00.template-help.com/opencart_45524HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
http://hkar.ru/uOeP сайт Поменять надпись и растянуть ее по центру перенеся блок с телефоном ниже. Блок сертификаты с низа сайта и вертикального сделать горизонтальным и перенести слева телефонного блока .Завершен11 лет назад
Нужно сделать рабочий интернет-магазин, дизайн есть. В проекте много эффектов вроде плавного перехода цвета или автоматического наведения курсора при заходе на страницу. Так-что прошу писать людей, которые "не первый день работают". Если ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо русифицировать шаблон и установить его на хостингHTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад