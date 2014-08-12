Дизайн+верстка HTML5 по прототипам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок265 просмотров

Валидно сверстать 3 типовых страницы.

Сложный дизайн не нужен - оформить кнопки, текст.

На главной - баннер средствами HTML5 на 3 слайда(абстрактные картинки в подходящей для сайта цветовой гамме)

Сайт не будет собираться на движке. Т.е. все страницы сайта(соответствуют пунктам меню на прототипе главной страницы) должны быть сделаны и перелинкованы.

Вместо логотипа поставить заглушку.

Сайт должен одинаково отображаться на всех устройствах - адаптивная вёрстка не нужна.

Подвал всегда в низу страницы - не зависимо от количества текста.

Ширина сайта - 960 рх.

Прилагаю 4 файла - 3 прототипа страниц и файл с цветовой гаммой(можно использовать так же чёрный и серый, но фон строго белый).

HTML
11 лет назад
Lugen
50 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

charavallium
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Спасибо! Работа выполнена согласно договорённостям. Все просьбы были учтены.
Рекомендую, как вежливого и принципиального заказчика! Очень хорошо относится к исполнителю, оплату производит без задержек.

Заявки фрилансеров

charavallium
Владимир 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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