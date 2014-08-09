Wordpress: переработать шапку сайта

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Закрыт11 заявок186 просмотров

Нужно переработать стандартную шапку сайта. Будет другой вид + добавить карусельку или т.п. (будем решать в общении). На работу 1-3 дня. Сроки и приблизительную цену - в заявку. Работы относительно немного, то, какого вида нужна известно.

WordPress
11 лет назад
kovaleuivan
34 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

by_frenki_MALCOV
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
3 дня
Крайне недоволен данным исполнителем! C 26 по 30 (!) августа кормил завтраками, обещал всё сделать, а в итоге, когда осталось 2 дня до открытия сайта, заявил, что у него много заказов и он не уверен, что получится. Посоветовал обратиться к другому исполнителю. За 2 дня!!!! В итоге все сроки потеряны и в экстренном порядке пришлось искать другого исполнителя! По коммуникации: человек редко выходит на связь и отвечает на 3 или 4 сообщение, через день. Т.е. даже сориентировать никак не может. О качестве работы судить не могу, работать он так и не начал. ===== Отвечу на ответный отзыв. С моей стороны неопределенностей с момента выполнения заказа и отправки данных для входа на сайт и фтп не было. Если кому-то нужна будет переписка - могу ознакомить.
Не советую работать с данным человеком, сам не знает что хочет. Каждый день все меняется и не как не может прийти к единому мнению. Тянет время ссылаясь на то что все еще не может определится с выбором

Заявки фрилансеров

by_frenki_MALCOV
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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