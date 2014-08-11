Добрый день, уважаемые коллеги. Ищу специалиста, который имеет опыт создания адаптивных шаблонов для wordpress. Исходная информация: есть макет (psd) городского портала с большим количеством внутренних страниц. на выходе необходима готовая тема wp со всем необходимым ...
Подкорректировать отображение логотипа.
Как то странно стал отображаться логотип после обновления движка вордпресс. Причём это видно только в браузере mozilla и на мобильных устройствах. Какая то полоса появилась белая между меню и самим логотипом.
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