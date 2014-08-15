Сверстать шаблон одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен46 заявок364 просмотра

Необходимо сверстать по шаблону одностраничный сайт. Настроить работу форм по нажатию на кнопки.

11 лет назад
beproffi
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bayzeel
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
2 дня
Это мой первый опыт работы с фрилансом. Зацепило, что человек предложил оплату по факту выполнения работ. Обозначил сроки. Честно признался, что набирает опыта. Сроки соблюдены. Даже получил некоторые бонусы в виде доработки форм отправки данных. В общем я остался доволен. Следующие свои проекты тоже поручу Василию.
Приятно было поработать с Павлом. Человек четко поставил задачи, поэтому проект делался довольно просто, не приходилось возвращаться с правками к уже проделанной работе. С пониманием отнесся к тому что я новичок в верстке и некоторые вещи изучаю в процессе работы. Рекомендую!

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bayzeel
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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