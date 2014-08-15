Сверстать шаблон одностраничного сайта

Приятно было поработать с Павлом. Человек четко поставил задачи, поэтому проект делался довольно просто, не приходилось возвращаться с правками к уже проделанной работе. С пониманием отнесся к тому что я новичок в верстке и некоторые вещи изучаю в процессе работы. Рекомендую!