beproffi

Павел Харитонов beproffi

 
39 летРоссия/Чебоксары
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Верстка одной страницы + программирование

    Здравствуйте! Необходима АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА(mobile/desktop) макета(сделан под сетку бутстрап) одной страницы. Настроить формы, проверку корректности ввода телефона, почты, сообщения об ошибке, сообщение об успешной отправке. Закрепить меню при пролистывании страницы. Добавить кнопку "вверх". для быстрого возврата ...

    BootstrapВерстка одной страницы
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Выполнить интеграцию web-форм 2х сайтов с CRM битрикс24

    $150

    Необходимо написать обработчик на php, который будет при отправке формы записывать лиды с именем и телефоном. Сайты работают на Битрикс-управление сайтом- старт. Необходимо настроить передачу информации из форм заявок на сайтах непосредственно в CRM. Документация, которая может пригодиться: По ...

    PHPБитрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выполнить доработку CRM для Битрикс24

    Для портала в редакции Проект необходимо выполнить несколько доработок. 1. Настроить дополнительную печатную форму для счета(по формату для ТТН) 2. Реализовать выбор товара в сделке таким образом, чтобы название товара отображалось полностью во всю длину 3. Реализовать возможность ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
bayzeel
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сверстать шаблон одностраничного сайта
Приятно было поработать с Павлом. Человек четко поставил задачи, поэтому проект делался довольно просто, не приходилось возвращаться с правками к уже проделанной работе. С пониманием отнесся к тому что я новичок в верстке и некоторые вещи изучаю в процессе работы. Рекомендую!
Это мой первый опыт работы с фрилансом. Зацепило, что человек предложил оплату по факту выполнения работ. Обозначил сроки. Честно признался, что набирает опыта. Сроки соблюдены. Даже получил некоторые бонусы в виде доработки форм отправки данных. В общем я остался доволен. Следующие свои проекты тоже поручу Василию.
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