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Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Приятно было поработать с Павлом. Человек четко поставил задачи, поэтому проект делался довольно просто, не приходилось возвращаться с правками к уже проделанной работе. С пониманием отнесся к тому что я новичок в верстке и некоторые вещи изучаю в процессе работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Это мой первый опыт работы с фрилансом. Зацепило, что человек предложил оплату по факту выполнения работ. Обозначил сроки. Честно признался, что набирает опыта. Сроки соблюдены. Даже получил некоторые бонусы в виде доработки форм отправки данных. В общем я остался доволен. Следующие свои проекты тоже поручу Василию.