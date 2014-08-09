Есть сайт wordress с фиксированным шаблоном. Нужно переделать шаблон на адаптированный(responsive).
Поправить CSS и JS под iPhone/iPad
Столкнулись с особенностью обработки hover на устройствах под iOS.
Нужно поправить.
Подробности кандидату.
Заявки фрилансеров
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