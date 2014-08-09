http://s019.radikal.ru/i624/1408/ec/dec73074a2e6.jpg отзывы - модуль jcomments
Сделать правки на сайте
Работы на 20 минут.
На сайте:
http://xn--e1akferd9eya.xn--p1ai/
нужно сделать:
1) на главной странице, где список врачей, сделать ссылку не на заголовке, а на зеленом фоне в каждом квадрате
2) на странице записаться на приём в форме обратной связи
- вынести заголовки из полей формы
- выровнять форму - по центру
- убрать "fox contact"
- кнопку сделать, как на верху страницы
10 USD - 300 рублей
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