Сделать правки на сайте

Работы на 20 минут.

На сайте:

http://xn--e1akferd9eya.xn--p1ai/

нужно сделать:

1) на главной странице, где список врачей, сделать ссылку не на заголовке, а на зеленом фоне в каждом квадрате

2) на странице записаться на приём в форме обратной связи

- вынести заголовки из полей формы

- выровнять форму - по центру

- убрать "fox contact"

- кнопку сделать, как на верху страницы

10 USD - 300 рублей