Сверстать страницу на существующем сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка178 просмотров

Есть готовый сайт, необходимо сверстать еще одну страницу.

В двух словах - визуальный калькулятор, отмечаются checkbox'ы - меняется визуальное представление.

Более подробно готов объяснить по почте (указана в профиле)

Bootstrap, jquery.

Оплата по факту утверждения верстки.

BootstrapjQuery
11 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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