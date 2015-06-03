Адаптивная верстка сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок392 просмотра

Требуется адаптивная верстка сайта (html, css + javascript, jquery и т.п.) для дальнейшей интеграции в битрикс малый бизнес. Исходники в psd.

Сверстанный сайт должен отображаться и корректно функционировать во всех браузерах, включая Internet Explorer, а также на мобильных устройствах. Диапазон разрешения мониторов для адаптивного дизайна: от 320x480 (HTC Desire) до 3840х2160 (Samsung U28D590D).

Количество страниц 20-25.

Умение работать с @Media, em, адаптация иллюстраций и видео, изменение расположений блоков сайта для мониторов разных размеров.

Предоплата от 30 до 50%.

Пожалуйста, присылайте ссылки на разработанные вами резиновые сайты, спасибо!

CSSHTMLJavaScriptjQuery
11 лет назад
In-si
Ирина 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$500
10 дней
Очень довольна сотрудничеством с Алексеем. Все четко, оперативно, качество верстки - выше среднего. Рекомендую и буду обращаться еще.
Очень хороший Заказчик! Подробное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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