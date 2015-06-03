Перевести сайт http://www.ayatour.com.ua/ на новый, по другому структурированный визуал.
Адаптивная верстка сайта
Требуется адаптивная верстка сайта (html, css + javascript, jquery и т.п.) для дальнейшей интеграции в битрикс малый бизнес. Исходники в psd.
Сверстанный сайт должен отображаться и корректно функционировать во всех браузерах, включая Internet Explorer, а также на мобильных устройствах. Диапазон разрешения мониторов для адаптивного дизайна: от 320x480 (HTC Desire) до 3840х2160 (Samsung U28D590D).
Количество страниц 20-25.
Умение работать с @Media, em, адаптация иллюстраций и видео, изменение расположений блоков сайта для мониторов разных размеров.
Предоплата от 30 до 50%.
Пожалуйста, присылайте ссылки на разработанные вами резиновые сайты, спасибо!
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