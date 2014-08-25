Сверстать лендос.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок341 просмотр

Нужно сверстать лендос.

жпег в приложении.

слайдер в портфолио. при наведении на фотку всплывает отзыв клиента. форма будет в псд

сделать все кнопки рабочими. форма захвата в псд.

прикрутить метрику, реферальные хвосты, залить на хостинг.

если будет сделано прилично и в короткий срок, будет постоянное сотрудничество.

цена не обсуждается.

добавляйте ссылки на примеры работ. цены выше заявленной не обсуждаются.

11 лет назад
sobakka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Energy_Shot
Василий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, постановка ТЗ хорошая, оплата проведена 100%. рекомендую

Заявки фрилансеров

Energy_Shot
Василий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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