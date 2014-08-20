Верстка из PSD (на Django-Python) 2 сайта, макет 1

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки268 просмотров

Нужно сверстать простенький дизайн из PSD для 2-х сайтов:

http://fortadomo.ru/

http://luksadomo.ru/

Дизайн 1, расположение ключевых элементов идентичное. Отличаться будет только шапка сайта и контент.

Сайты на Django (Phython).

Дизайн прикрепляю.

В отзыве на заказ, пожалуйста, сразу пишите СРОКИ и СТОИМОСТЬ работы.

DjangoPython
11 лет назад
shivan
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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