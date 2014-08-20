Подправить стили тизера на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок156 просмотров

есть сайт на wordpress там тема новостная поставили туда тизер а он криво отображается из-за стилей темы. Нужно для него div сделать чтобы он в своем контенере сидел независимом и отображался красиво.

Пример во вложении криво - слева, красиво - справа.

Укажите цену и как быстро сделаете?

WordPress
11 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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