Привет требуются изменения на сайтах в цсс / html / php файлах - есть страницы с 0ля если уже хедер и футер готовые - всегда по -разному оплата ...
Правка верстки на сайте
Добрый день! Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ , он адаптивный в 2х форматах, т.е. если монитор позволяет, то 1200px, если монитор малый, то 1000px по горизонтали, имеется несколько задач, которые надо решить:
1. При малой ширине сайта, на сайте шапка вылазит за границы http://clip2net.com/s/iKIEkr .
2. При любой ширине сайта у нас имеется горизонтальный скролл http://clip2net.com/s/iKIGuZ , надо его убрать.
3. При клике купить, у нас всплывает окно, ранее это окно было над черным задним фоном, щас оно под ним, надо сделать так, что бы оно стало обратно над ним http://clip2net.com/s/iKIK1Q .
4. В карточке товара фотка товара при минимальной ширине сайта стоит как надо - ровно по центру http://clip2net.com/s/iKIMFL , а вот при максимальной ширине сайта, фотка как то "теряется" http://clip2net.com/s/iKINZy и становится не по центру, надо сделать так, что бы в обоих случаях она была по центру. При максимальной ширине сайта, пусть фотка, которая теперь будет по центру, изначально будет немного больше, процентов на 30-50 http://c2n.me/iKIRHp .
5. При клике купить, у нас всплывает данное окошко http://clip2net.com/s/iKISqK , а вот если мы кликнем "в закладки" и "сравнить" у нас всплывает другое окно, надо сделать так, что бы "другие" окна были похожи на первое (оформление окно и без поднятий к верху монитора + иконка), только в новых окнах будут свои картинки http://clip2net.com/s/iKIYju .
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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы.
Оплата оперативно.
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