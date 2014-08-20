Веб-программист + верстальщик

Требуется удаленное сотрудничество с веб-программистом + верстальщиком в 1 лице. Знание CMS OpenCard.

Принципы работы:

1. Вы получаете psd-макет дизайна сайта, скриншоты того, как он должен выглядеть в конечном счете.

2. Устанавливаете CMS на поддомен (или новокупленный нами домен) и настраиваете ее в зависимости от задач сайта (потребуется подключение различных модулей и изменения в самой CMS).

3. Верстаете главную и все внутренние.

4. Сдаете проект. На выходе должен быть готовый рабочий сайт.

5. Если требуется доработать что-то незначительное, дорабатываете. Что-то значительное - за отдельную плату.

6. Работа выполняется в обговоренные сроки.

Готовы обеспечить стабильными заказами если сработаемся.