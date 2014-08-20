Предоставлю psd исходник. Сайт одностраничный. Все категории меню на одной странице. При нажатии плавно скролляться к нужному разделу. Все разделы похожи друг на друга, по сему с версткой проблем не будет. ...
Веб-программист + верстальщик
Требуется удаленное сотрудничество с веб-программистом + верстальщиком в 1 лице. Знание CMS OpenCard.
Принципы работы:
1. Вы получаете psd-макет дизайна сайта, скриншоты того, как он должен выглядеть в конечном счете.
2. Устанавливаете CMS на поддомен (или новокупленный нами домен) и настраиваете ее в зависимости от задач сайта (потребуется подключение различных модулей и изменения в самой CMS).
3. Верстаете главную и все внутренние.
4. Сдаете проект. На выходе должен быть готовый рабочий сайт.
5. Если требуется доработать что-то незначительное, дорабатываете. Что-то значительное - за отдельную плату.
6. Работа выполняется в обговоренные сроки.
Готовы обеспечить стабильными заказами если сработаемся.
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