Веб-программист + верстальщик

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок274 просмотра

Требуется удаленное сотрудничество с веб-программистом + верстальщиком в 1 лице. Знание CMS OpenCard.

Принципы работы:

1. Вы получаете psd-макет дизайна сайта, скриншоты того, как он должен выглядеть в конечном счете.

2. Устанавливаете CMS на поддомен (или новокупленный нами домен) и настраиваете ее в зависимости от задач сайта (потребуется подключение различных модулей и изменения в самой CMS).

3. Верстаете главную и все внутренние.

4. Сдаете проект. На выходе должен быть готовый рабочий сайт.

5. Если требуется доработать что-то незначительное, дорабатываете. Что-то значительное - за отдельную плату.

6. Работа выполняется в обговоренные сроки.

Готовы обеспечить стабильными заказами если сработаемся.

11 лет назад
salikov
Виктор 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка одностраничного сайта

    $35

    Предоставлю psd исходник. Сайт одностраничный. Все категории меню на одной странице. При нажатии плавно скролляться к нужному разделу. Все разделы похожи друг на друга, по сему с версткой проблем не будет. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка одной страницы

    $9

    Необходимо сверстать одну страницу по psd макету. Стоимость работы 300 руб. Ссылка на макет: https://drive.google.com/file/d/0B7t2z5bbWRZVanJsY0drN0t1UzA/edit?usp=sharing

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Внести ряд корректировок на сайте

    Добрый день! Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ , сайт адаптивный и рассчитан на 2 типа мониторов (максимальная и минимальная), есть корректировки которые надо поправить (в приложение). -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Преподаватель web-дизайна

    $500

    Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем наставников для передаси практического опыта ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Преподаватель программирования

    $1000

    Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит профессиональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем ...

    JavaJavaScriptPHP
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поставить три шаблона на DLE

    Добрый день,есть три сайта на дле,надо поставить шаблоны (можно один на все.так цвет поменять) и разместить модули так как я покажу.Как и что именно в прикрепленном файле.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад