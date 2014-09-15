Верстка сайта по готовому макету

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка292 просмотра

Верстка сайта по готовому макету. См. картинки. все тексты предоставлю, когда дойдет до дела. Движок любой.

11 лет назад
shj
48 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bayzeel
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$40
3 дня
Отличный исполнитель. Все делает быстро, качественно, не выпендривается, что этого, мол, не было в макете, делать не буду. Если не понятно, переспросит, чтобы от себя не городить. Иногда сам предлагает нестандартные решения, которые в итоге лучше работают. Всем советую. Сам буду еще обращаться.
Приятно работать с заказчиком. Человек знает свое дело, ставит конкретные задачи, и если возникают затруднения в исполнении, подскажет как лучше сделать. Не дергает по пустякам. Оплата в срок, как договаривались. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

bayzeel
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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