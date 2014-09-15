Верстка сайта по готовому макету

Отличный исполнитель. Все делает быстро, качественно, не выпендривается, что этого, мол, не было в макете, делать не буду. Если не понятно, переспросит, чтобы от себя не городить. Иногда сам предлагает нестандартные решения, которые в итоге лучше работают. Всем советую. Сам буду еще обращаться.