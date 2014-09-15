Необходимо сверстать одну страницу по psd макету. Стоимость работы 300 руб. Ссылка на макет: https://drive.google.com/file/d/0B7t2z5bbWRZVanJsY0drN0t1UzA/edit?usp=sharing
Верстка сайта по готовому макету
Верстка сайта по готовому макету. См. картинки. все тексты предоставлю, когда дойдет до дела. Движок любой.
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