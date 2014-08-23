Вёрстка сайта html+css+js

Необходимо сверстать сайт (по сути переделать старый - favorini.ru)

Можно пользоваться вёрсткой старой версии сайта.

Пояснения по скриншотам:

1 страница

- основная картинка - слайдер из нескольких фото - при клике на неё попадаем в коллекции

- кнопка смотреть больше и все надписи - это не текст (всё нарисовано на картинке)

2 страница

- показано меню

3 страница (коллекция)

- тут не нарисованы стрелки влево/вправо по краям слайдера с фотками (будет)

- номер модели и размеры показываются при mouseover

4,5 страница - статический текст

вёрстка адаптивная

на странице коллекции фотографии должны занимать по вертикали всё место от хэдера до футера (по горизонтали сколько получится), при клике на стрелки скроллим фотографии

при поиске показываем страницу коллекции с активной найденной фотографией