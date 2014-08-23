Вёрстка сайта html+css+js

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки242 просмотра

Необходимо сверстать сайт (по сути переделать старый - favorini.ru)

Можно пользоваться вёрсткой старой версии сайта.

Пояснения по скриншотам:

1 страница

- основная картинка - слайдер из нескольких фото - при клике на неё попадаем в коллекции

- кнопка смотреть больше и все надписи - это не текст (всё нарисовано на картинке)

2 страница

- показано меню

3 страница (коллекция)

- тут не нарисованы стрелки влево/вправо по краям слайдера с фотками (будет)

- номер модели и размеры показываются при mouseover

4,5 страница - статический текст

вёрстка адаптивная

на странице коллекции фотографии должны занимать по вертикали всё место от хэдера до футера (по горизонтали сколько получится), при клике на стрелки скроллим фотографии

при поиске показываем страницу коллекции с активной найденной фотографией

CSSHTMLJavaScript
11 лет назад
_den_
Денис 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

danilka92
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$60
1 день
Отлично. Толковый исполнитель. Всё сделано грамотно. Все замечания/поправки учтены. Рекомендую
Очень хороший заказчик, было приятно работать. Четко и доступно объясняет что необходимо сделать. Оплатил моментально. Надеюсь на сотрудничество и в будущем.

Заявки фрилансеров

danilka92
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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