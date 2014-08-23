Необходимо сверстать магазин. Сайт в последствии будет работать на платформе "Битрикс". Интеграция не требуется, необходимо лишь качественно все сверстать и реализовать скрипты. Срок - 10 дней. Для продолжения ...
Вёрстка сайта html+css+js
Необходимо сверстать сайт (по сути переделать старый - favorini.ru)
Можно пользоваться вёрсткой старой версии сайта.
Пояснения по скриншотам:
1 страница
- основная картинка - слайдер из нескольких фото - при клике на неё попадаем в коллекции
- кнопка смотреть больше и все надписи - это не текст (всё нарисовано на картинке)
2 страница
- показано меню
3 страница (коллекция)
- тут не нарисованы стрелки влево/вправо по краям слайдера с фотками (будет)
- номер модели и размеры показываются при mouseover
4,5 страница - статический текст
вёрстка адаптивная
на странице коллекции фотографии должны занимать по вертикали всё место от хэдера до футера (по горизонтали сколько получится), при клике на стрелки скроллим фотографии
при поиске показываем страницу коллекции с активной найденной фотографией
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача, копировать готовые лейдинги. 300 рублей, за один лейдинг. Всего нужно около 47. Пишите кто готов приступить.Завершен11 лет назад
Техническое задание https://yadi.sk/d/Vj7W5XPta4wtd Шаблоны https://yadi.sk/d/Lw0mRRHua4xMR Подробности лично. От вас сроки, стоимость. Принимаются к рассмотрению кандидаты с портфолио по верстке.HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо выполнить верстку 10 страниц, шаблоны покажем заинтересовавшим исполнителям. Шаблоны НЕ сложные, главное качество и время. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИИ БЛИЖАЙШИХ 5 дней, не давайте ваши ...Завершен11 лет назад
- $50
Всем добрый день! Необходимо провести некоторые доработки по сайту на Joomla (во вложении) Также необходимо провести первичную SEO-оптимизацию сайта: - настроить ссылки, сделать их ЧПУ, настроить редиректы, удалить ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать 4 страницы. В заявках указывайте свой скайп. Сделать нужно быстро.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
1) Плавающее меню. 2) Увеличение картинки товара при нажатии, остальной экран затемняется 3) Работа на моем сервере (пароли и доступ будут предоставлены 4) Установить яндекс метрику 5) ...Завершен11 лет назад
- $55
Необходимо сверстать небольшой лэндинг, изображение макета и тз в приложении, по срокам - дня 3-4 максимум.Завершен11 лет назад
Требуется профессиональный верстальщик для работы над сайтом. Прилагаю пару страниц для понимания, что требуется. Работы еще много будет.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую, Не могу решить проблему: Есть сайт на html если в форме поиска делать запрос "купить" в месо того чтоб выполнить site.com/?q=купить выполняется site.com/?q=%EA%F3%EF%E8%F2%FC ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад