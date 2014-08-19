Есть нарисованный дизайн необходимо грамотно сверстать и адаптировать для cms wordpress. Уточняйте цену и сроки.
Сверстать 4 страницы
Необходимо сверстать 4 страницы. В заявках указывайте свой скайп.
Сделать нужно быстро.
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