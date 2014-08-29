Требуется сверстать макет на lpgenerator

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки153 просмотра

Имеется готовый макет лэндинга в psd. все шрифты разложены в отдельной папочке. требуется все это сверстать на lpgenerator. сроки , цена.

11 лет назад
reallordtarax
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

AndreyLitovkin
Андрей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Внимательный исполнитель доводит до результата и вникает в суть вопроса - рекомендую!
Хороший заказчик! Рекомендую

Заявки фрилансеров

AndreyLitovkin
Андрей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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