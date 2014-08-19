Вставить шапку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок186 просмотров

Вставить шапку вот отсюда http://www.igrayu.com/Arkanoidy.html на мордашку

11 лет назад
mikolashenderovi
Шендерович 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Vlad03
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Шапка вписана почти моментально. Не смотря на простоту работы, видно, что исполнитель хорошо знает, то что он делает.
Хороший заказчик, знает, что хочет, постоянно на связи, оплата вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vlad03
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скопировать одностраничник

    Добрый день! Суть задачи: 1. Скопировать сайт-одностраничник - http://playbulbs.com/en/index.html (все ресурсы: изображения, стили, скрипты, - должны быть скопированы и располагаться на моём хостинге). 2. По нажатии кнопки BUY необходимо ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется верстальщик

    Ищу опытного верстальщика для постоянного сотрудничества. Что нам необходимо: Верстать сайты вовремя Верстать сайты качественно Коммуникабельность 100-го уровня Что требуется знать: js \ jquery ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по разработке сайтов

    Ищу специалиста для удалённой работы по разработке сайтов. Постоянное сотрудничество. Задачи: - вёрстка; - доработка действующего сайтов. Пишите — обсудим условия сотрудничества. http://cylinders.com.ua/

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка одной страницы главной BOOTSTRAP

    $100

    Нужно оперативно и качественно сверстать. Макет прилагается. Исходник вышлю непосредственно исполнителю. Требование - верстка под bootstrap! Условие к исполнителю - стаж и опыт, желательное местонахождение исполнителя - Россия, но при ...

    Bootstrap
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка шаблона

    $10

    1) настроить плагин FeedBurner Email Subscription, вставить в него уже имеющуюся рассылку от фидбернер 2) настроить комментарии: чтобы были на страницах, и чтобы ответ выходил сразу после вопроса, а не в самом конце

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отображение видео флеш

    Сайт Pirolux.ru перестало отображаться видео флеш в товарах .Необходимо реанимировать флеш плеер,чтобы работал на сайте. 2.Или предложить вариант загрузки видео на ютуб с последующим прикреплением видео к товарам.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Нужна верстка шаблона. Дизайн "резиновый" для сайта коттеджного поселка. Сайт на Битриксе. К шаблону подключить JQUERY: 1 Три фото-подложки должны перелистываться, как тут: http://knyaz-dolgoruky.ru/. На макете от дизайнера нет кнопок для перелистывания, ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать html5 сайт по готовому макету

    Есть макет, графика, структура сайта и описание работы его элементов. Нужен ХОРОШИЙ специалист с опытом работы от 2-х лет в html5 и примерами работ. В его задачу войдет не только создание сайта по макету, ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка одностраничника

    Нужно сверстать лендинг по макету psd Размер 7 экранов. Минимальная ширина страницы фиксированная. Плюс еще нужно настройка отправки данных с форм на почту и установка метрики На сайте должна присутствовать анимация некоторых блоков ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад