Ищу опытного верстальщика для постоянного сотрудничества. Что нам необходимо: Верстать сайты вовремя Верстать сайты качественно Коммуникабельность 100-го уровня Что требуется знать: js \ jquery ...
Скопировать одностраничник
Добрый день!
Суть задачи:
1. Скопировать сайт-одностраничник - http://playbulbs.com/en/index.html (все ресурсы: изображения, стили, скрипты, - должны быть скопированы и располагаться на моём хостинге).
2. По нажатии кнопки BUY необходимо выдавать форму обратной связи (телефон, имя, адрес доставки).
3. Плюс будут мелкие доработки (максимум 2 часа).
Предлагайте бюджет.
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