Настройка новой темы Wordpress

Добрый день! Нужно настроить новую тему на Wordpress (демо - http://bwdesk.com/santino/).

Необходимо сделать перевод на русский, сделать ее идентичной с настройками как в демо, установив на главной rail slider (загрузив любые демо картинки), создать страницу с контактами и "про автора", сделать демо страницы с портфолио. Установить шрифт bebas neue с кириллицей для меню, установить красивый и читаемый шрифт для текста в статьях. Настроить плагины которые идут вместе с темой (уже установлены).

Сама тема достаточно простая, под фотосайт, просто поднастроить это всё нужно.