Настройка новой темы Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки152 просмотра

Добрый день! Нужно настроить новую тему на Wordpress (демо - http://bwdesk.com/santino/).

Необходимо сделать перевод на русский, сделать ее идентичной с настройками как в демо, установив на главной rail slider (загрузив любые демо картинки), создать страницу с контактами и "про автора", сделать демо страницы с портфолио. Установить шрифт bebas neue с кириллицей для меню, установить красивый и читаемый шрифт для текста в статьях. Настроить плагины которые идут вместе с темой (уже установлены).

Сама тема достаточно простая, под фотосайт, просто поднастроить это всё нужно.

WordPress
11 лет назад
Logansys
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ammgena
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Алексей помог настроить новую тему на Wordpress. Всегда был в сети, сделал все что я хотел, мгновенно отвечал на сообщения. Если что понадобится буду обращаться еще и другим рекомендую!
Доволен сотрудничеством с Александром.Одним словом рекомендую!

Заявки фрилансеров

ammgena
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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