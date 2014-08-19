Адаптивная верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок224 просмотра

Добрый день, ищу грамотного верстальщика. ТЗ и макет приложены

Пишите свои сроки и стоимости

11 лет назад
PumYulie
Юлия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$60
4 дня
Сергей оперативно верстает, уделяет большое внимание качеству адаптации лендинга на разных экранах и вимательно работает по спискам правок. Рекомендую
Работать с Юлией очень понравилось. Чёткое ТЗ + любые разъяснения непонятных моментов. Рекомендую!:)

Заявки фрилансеров

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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