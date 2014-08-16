Верстка одностраничного сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки238 просмотров

Сделать верстку одностраничного сайта.

Бюджет 40 долларов.

Срок 2 дня.

Кроссбраузность.

Адаптивность.

Надо будет вставить код Метрики и CRM системы.

Формы отправки должны работать.

11 лет назад
leadmanager001
Оксана 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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