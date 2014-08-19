HTML письмо.

Доброго времени суток!

Требуется сверстать несколько шаблонов e-mail писем в html без разработки дизайна

Простейшее оформление - одноцветный фон, рамка текстового поля в которое вставляется содержимое - текст, фото, ссылки...

Схематично письмо уже составлено, так же есть и фото и текст.

ОТ ВАС - Только сверстать письмо.

Есть примеры? Покажите!