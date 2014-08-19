HTML письмо.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок234 просмотра

Доброго времени суток!

Требуется сверстать несколько шаблонов e-mail писем в html без разработки дизайна

Простейшее оформление - одноцветный фон, рамка текстового поля в которое вставляется содержимое - текст, фото, ссылки...

Схематично письмо уже составлено, так же есть и фото и текст.

ОТ ВАС - Только сверстать письмо.

Есть примеры? Покажите!

HTML
11 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Понравилось, что работал быстрее, чем я рассчитывал. Только сказал, сразу сделал, всё отлично, сотрудничеством доволен! Спасибо!
Отличный заказчик. Четко поставил задачу. Оплата прошла нормально.

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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