Добрый день. Нужно сделать на WP ротацию записей (логичнее всего по дате). При клике на кнопку в записи неавторизованный пользователь поднимает эту запись на 1е место в ...
Сверстать тему для Prestashop 1.6 из PSD макетов
Создать тему и установить на сайт Prestashop 1.6
Только для десктопа.
Вот макеты в формате PSD
Страницы:
страница товара, страница каталога, главная, 4 шага оформления заказа
Нужен исполнитель с опытом, т.к. сроки сжатые, учить некогда))
Сразу, пожалуйста, пишите:
1) делали ли раньше темы для Prestashop или на Smarty.
2) сколько вам потребуется времени и денег
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужно сверстать страницу сайта. Кросбраузерно, валидно. На странице слайдер, несколько вылетов, параллакс,и эффект как на этом сайте в первом блоке http://lp4lp.ru/ Картинка в вложении.Завершен11 лет назад
- $29
Во вложении скрин с того что нужно превратить в хтмл страницу нужно валидно, кроссбраузерно, с чистой структурированной версткой я вам высылаю PSD вы мне возвращается сверстаные материалы Оплата исключительно Яндекс.Деньгами (!) ...Завершен11 лет назад
- $50
Вёрстка нужна резиновая. Кроссбраузерность: ie+, chrome, ff, operaHTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Файлы вышлю в html, css уже всё. Нужно: 1. расширить текстовый блок справа до 702 пикселей (если не будет убираться можно подсократить меню) 2. Убрать большой отступ между концом текста и ...Завершен11 лет назад
Требуется верстальщик и программист в одном лице для создания простого одностраничника. С опытом верстки продающих страниц от 1 года. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки исполнения.Завершен11 лет назад
11 страниц (в прикреплении). Вёрстка фиксированная. Сориентируйте по бюджету.HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
есть сайт. Задача - взять новый дизайн контентовой части одной из внутренних страниц, взяв за основу уже имеющийся код, в т.ч. шапки и футера. Примеры было стало приложены. Назовите свой ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые соискатели! Для сайта http://ferrum-body.ru/ под управлением CMS Wordpress, необходимо: 1) установить вывод количества просмотров статьи для всех записей 2) установить вывод количества комментариев к записям ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем доброго здравия. Нужно кроссбраузерно сверстать имеющийся PSD-шаблон. Вид шаблона в прикрепленных файлах.Завершен11 лет назад