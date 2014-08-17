Вёрстка нужна резиновая. Кроссбраузерность: ie+, chrome, ff, opera
Сверстать страничку в html из PSD
Во вложении скрин с того что нужно превратить в хтмл страницу
нужно валидно, кроссбраузерно, с чистой структурированной версткой
я вам высылаю PSD вы мне возвращается сверстаные материалы
Оплата исключительно Яндекс.Деньгами (!)
Ищу верстальщика на постоянное сотрудничество
Готов платить за данную работу до одной тысячи рублей Яндекс.Деньгами
Выбранный исполнитель
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