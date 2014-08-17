Сверстать страничку в html из PSD

$29
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок353 просмотра

Во вложении скрин с того что нужно превратить в хтмл страницу

нужно валидно, кроссбраузерно, с чистой структурированной версткой

я вам высылаю PSD вы мне возвращается сверстаные материалы

Оплата исключительно Яндекс.Деньгами (!)

Ищу верстальщика на постоянное сотрудничество

Готов платить за данную работу до одной тысячи рублей Яндекс.Деньгами

HTML
11 лет назад
promoconsult
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Petrash
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 отзывов
11 лет назад
$16
1 день
Понравилось сотрудничать с Ириной, все честно, постоянно на связи. Рекомендую как отличного исполнителя.
С Андреем приятно работать, постоянно на связи, очень быстро оплатил. Спасибо :)

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Petrash
Ирина 
37 лет
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Была
4 года назад
17 отзывов
11 лет назад

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