Сверстать страничку в html из PSD

Во вложении скрин с того что нужно превратить в хтмл страницу

нужно валидно, кроссбраузерно, с чистой структурированной версткой

я вам высылаю PSD вы мне возвращается сверстаные материалы

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